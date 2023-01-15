Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво повідомив про трагедію, яка затьмарила його день народження.

14 січня Ектору Хіменесу-Браво виповнився 51 рік. Зранку шеф-кухар на своїй сторінці в Instagram публікував фото, на якому щасливий позує в ліжку з тортом, а в другій половині дня сталася НП, що сколихнула всю Україну. Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі. Ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки, з-під завалів дістають загиблих та поранених.

"14.01.2023. Просто нелюди. Просто суцільний жах. Я просто не маю слів. Вже 5 загиблих, молимося за тих, хто під завалами 🙏🏽", — написав Ектор.

Українці в коментарях до посту зірки "Мастер Шеф" також не стримують емоцій:

"У 2014-му році ми зрозуміли,що ніякі вони нам не брати,а в 2022-му зрозуміли,що вони навіть і не люди";

"Жахливо, не можна це все терпіти, плачемо з Дніпром разом".

"Пишні святкування, десятки гостей та гучні вечірки — раніше я був би радий такому святу, проте не тут і не зараз. В країні війна, а тому рік іде за два: не встиг озирнутись, як промайнули 355 днів запеклої та складної боротьби з окупантами. Здавалось би, ось він, лютий місяць, ось на днях наші хлопці звільнили Бучу та Ірпінь, а ось буквально вчора ми збирали тривожні валізки та готувались до найгіршого 🙏Миритися з реальністю складно, проте це — мій свідомий вибір, залишатися тут, в Україні. Я знав, на що йду, та знав, заради чого", — зізнався Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.