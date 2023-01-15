Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сообщил о трагедии, которая омрачила его день рождения.

14 января Эктору Хименесу-Браво исполнился 51 год. Утром шеф-повар на своей странице в Instagram публиковал фото, на котором счастливый позирует в постели с тортом, а во второй половине дня произошло ЧП, всколыхнувшее всю Украину. Россияне попали в жилой дом в Днепре. Ракета уничтожила подъезд девятиэтажки, из-под завалов достают погибших и раненых.

"14.01.2023. Просто изверги. Просто сплошной ужас. У меня просто нет слов. Уже 5 погибших, молимся за тех, кто под завалами 🙏🏽", — написал Эктор.

Украинцы в комментариях к посту звезды "Мастер Шеф" тоже не сдерживают эмоций:

"В 2014-м году мы поняли, что никакие они нам не братья, а в 2022-м поняли, что они даже и не люди";

"Ужасно, невозможно это все терпеть, плачем с Днепром вместе".

"Пышные празднования, десятки гостей и громкие вечеринки - раньше я был бы рад такому празднику, однако не здесь и не сейчас. В стране война, а потому год идет за два: не успел оглянуться, как прошли 355 дней ожесточенной и сложной борьбы с оккупантами Казалось бы, вот он, февраль месяц, вот на днях наши ребята освободили Бучу и Ирпень, а вот буквально вчера мы собирали тревожные чемоданы и готовились к самому худшему 🙏 Мириться с реальностью сложно, однако это мой сознательный выбор, оставаться здесь, в Украине. Я знал, на что иду и знал, ради чего", — признался Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.