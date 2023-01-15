На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про пряме влучання в багатоквартирний будинок в Дніпрі - найжахливіший наслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян по Україні (відео 1). На момент публікації повідомлялося про 5 загиблих, 39 поранених, з них 7 дітей (відео 2). Під завалами перебувають люди (відео 3).

Сили оборони України збили 25 з 38 різних видів ракет (фото 4). В Києві 14 січня чули вибухи після 6 ранку без оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо про приліт в селі Копилів, найімовірніше, балістичної ракети. Після 9-ої ранку тривога пролунала тільки після гучної роботи ППО. На щастя, в столиці без

постраждалих. Діти, які вочевидь мали намір десь співати щедрівки, робили це під час повітряної тривоги в метро (відео 5).

Також Марічка Падалко додала, що з самого ранку ворог завдав ударів по критичній і енергетичній інфраструктурі Харківщини (відео 6).

Наступні дні для енергетики будуть важкими – повідомив міністр Галущенко (фото 7). Застосування екстрених відключень по всій країни підтвердив гендиректор Yasno і показав фото наслідків влучання в одну з ТЕС (фото 8).

Російські найманці стверджують, що захопили Соледар. Водночас, українські захисники показали західну частину міста, де майорить український прапор (відео 9). Генштаб повідомляє, що бої за Соледар тривають.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.