На своей странице в Instagram ведущая рассказала о прямом попадании в многоквартирный дом в Днепре – самое ужасное последствие сегодняшней массированной ракетной атаки россиян по Украине (видео 1). На момент публикации сообщалось о 5 погибших, 39 раненых, из них 7 детей (видео 2). Под завалами находятся люди (видео 3).

Силы обороны Украины сбили 25 из 38 разных видов ракет (фото 4). В Киеве 14 января слышали взрывы после шести утра без объявления воздушной тревоги. Позже стало известно о прилете в селе Копылов, вероятнее всего, баллистической ракеты. После 9 утра тревога прозвучала только после громкой работы ПВО. К счастью, в столице без

пострадавших. Дети, которые явно намеревались петь щедровки, делали это во время воздушной тревоги в метро (видео 5).

Также Маричка Падалко добавила, что с самого утра враг нанес удары по критической и энергетической инфраструктуре Харьковщины (видео 6).

Следующие дни для энергетики будут тяжелыми – сообщил министр Галущенко (фото 7). Применение экстренных отключений по всей стране подтвердил гендиректор Yasno и показал фотографии последствий попадания в одну из ТЭС (фото 8).

Российские наемники утверждают, что захватили Соледарь. В то же время, украинские защитники показали западную часть города, где развевается украинский флаг (видео 9). Генштаб сообщает, что бои за Соледари продолжаются.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.