В інтерв'ю проєкту "Як ти?" з Григорієм Решетником 47-річна артистка зізналася, що познайомилася зі своїм обранцем іще 20 років тому, але тоді стосунки були неможливі.

"Я дуже довго була самотньою, і саме війна познайомила мене з таким самим, як я, божевільним чоловіком, який зі мною був в таких гарячих точках, що ніхто з моєї команди вже не був готовий туди їхати. Ми вдвох як Бонні і Клайд, де ми тільки не були, з одним його пістолетом. Він просто безбашений. І я така сама", - заявила Наталія Могилевська.

Співачка також розповіла, що робила, аби стати "класною дружиною". На її думку, раніше в ній переважали чоловічі якості, але тепер це змінилося. Наталія також запевнила, що сучасним дівчатам варто усвідомити, що жіноча сила - в слабкості, та "якщо чоловік - війна, то жінка - це мир, якщо чоловік - це вогонь, то жінка - прохолода".

"Що буде з планетою Земля, якщо 24 години на добу буде світити сонце? Згоримо до біса! Просто згоримо", - наголосила Могилевська.

"Я хочу сім'ю, я хочу велику сім'ю. Я не знаю, як це станеться, що я встигну, але я хотіла би дуже велику сім'ю і завжди уявляла собі багато дітей і багато рідні", - додала артистка.

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