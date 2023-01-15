В интервью проекту "Как ты?" с Григорием Решетником 47-летняя артистка призналась, что познакомилась со своим избранником еще 20 лет назад, но тогда отношения были невозможны.

"Я очень долго была одинокой, и именно война познакомила меня с таким же, как я, сумасшедшим мужчиной, который со мной был в таких горячих точках, что никто из моей команды уже не был готов туда ехать. Мы вдвоем как Бонни и Клайд, где мы только не были, с одним его пистолетом. Он просто безбашенный. И я такая же", - заявила Наталья Могилевская.

Певица также рассказала, что делала, чтобы стать "классной женой". По ее мнению, раньше в ней преобладали мужские качества, но теперь это изменилось. Наталья также заверила, что современным девушкам следует осознать, что женская сила – в слабости, и "если мужчина – война, то женщина – это мир, если мужчина – это огонь, то женщина – прохлада".

"Что будет с планетой Земля, если 24 часа в сутки будет светить солнце? Сгорим к черту! Просто сгорим", - подчеркнула Могилевская.

"Я хочу семью, я хочу большую семью. Я не знаю, как это произойдет, что я успею, но я хотела бы очень большую семью и всегда представляла себе много детей и много родни", - добавила артистка.

Напомним, Наталья Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Натальи Могилевской во время совместной работы.