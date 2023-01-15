Відома українська співачка Злата Огневич емоційно звернулася до світу після масового ракетного удару з боку країни-терориста Росії. Артистка написала англійською, щоб привернути якнайбільше уваги до обстрілів, щоб підтримати нашу країну.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку в Дніпрі зросла до 21 особи.

«#УКРАЇНА ❤️‍🩹 Ми боремося. Ми молимось. Ми кровоточимо. Сподіваємось на Перемогу 🇺🇦🙏🏽

Ми українці! Почуйте нас! Поділіться цим фото! Для когось завтра ніколи не настане💔…….

Боріться з нами проти світового ворога до Перемоги! 14.01.2023 🙏🏽🕯» - написала Злата.

У мережі почали ділитися думкою:

«Горе та біда😢; Серце рветься на частини. Коли чуєш той самий вибух, а потім ці страшні фотографії 😭; Україна переможе окупантів понад усе((((;;

Може, це вже агонія тієї гідри? Ненависть уже вулканом. І не до путіна, до всієї цієї істоти, що живе в їхньому болоті; Господи, за що нам це? Наше місто 😢».

«Приємно до сліз та глибини душі від того, наскільки ви людяні. Сьогодні ми з вами зібрали 48 тисяч гривень. Задонатили понад 200 людей – хто скільки міг. Від 10, 200 та до 2000 грн!

Спасибі всім за поздоровлення! Я досі розумію директ, ви неймовірні! Ціную допомогу кожного з вас, продовжуємо донатити!» - Раніше висловилася Злата.

Нагадаємо, екс-підопічна Монатика Ліда Лі з'явилася в компанії розлученого Пікалова.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина хизнулася новим чином і викликала бурхливі суперечки про заміжжя.

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" у спортзалі відповіла заздрісникам, відео.