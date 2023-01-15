Известная украинская певица Злата Огневич эмоционально обратилась к миру после массового ракетна удара со стороны страны-террориста рф. Артистка написала на английском, чтобы привлечь как можно больше внимания к обстрелам, чтобы поддержать нашу страну.
Количество погибших в результате ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре возросло до 21 человека.
«#UKRAINE ❤️🩹 We are fighting. We are praying. We are bleeding. We are hoping for Victory 🇺🇦🙏🏽
We are Ukrainians! Hear us! Share this photo! For someone tomorrow will never come 💔…….
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Fight with us against world enemy until Victory! 14.01.2023 🙏🏽🕯» - написала Злата.
В сети принялись делиться мнением:
«Горе и беда😢; Сердце рвется на части…. Когда слышишь тот же взрыв, а потом эти ужасные фотографии 😭; Украина победит оккупантов превыше всего((((;
Может, это уже агония той гидры? Ибо ненависть уже вулканом. И не до путина, ко всему этому существу, живущему в их болоте; Господи, за что нам это?; Наш город 😢».
«Приятно до слез и глубины души от того, насколько вы человечные. На сегодня мы с вами собрали 48 тысяч гривен. Задонатили более 200 людей – кто сколько мог. От 10, 200 и до 2000 грн!
Спасибо всем за поздравления! Я все еще разбираю директ, вы невероятные! Ценю помощь каждого из вас, продолжаем донатить!» - ранее высказалась Злата.
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