Известная украинская певица Злата Огневич эмоционально обратилась к миру после массового ракетна удара со стороны страны-террориста рф. Артистка написала на английском, чтобы привлечь как можно больше внимания к обстрелам, чтобы поддержать нашу страну.

Количество погибших в результате ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Днепре возросло до 21 человека.

«#UKRAINE ❤️‍🩹 We are fighting. We are praying. We are bleeding. We are hoping for Victory 🇺🇦🙏🏽

We are Ukrainians! Hear us! Share this photo! For someone tomorrow will never come 💔…….

Fight with us against world enemy until Victory! 14.01.2023 🙏🏽🕯» - написала Злата.

В сети принялись делиться мнением:

«Горе и беда😢; Сердце рвется на части…. Когда слышишь тот же взрыв, а потом эти ужасные фотографии 😭; Украина победит оккупантов превыше всего((((;

Может, это уже агония той гидры? Ибо ненависть уже вулканом. И не до путина, ко всему этому существу, живущему в их болоте; Господи, за что нам это?; Наш город 😢».

«Приятно до слез и глубины души от того, насколько вы человечные. На сегодня мы с вами собрали 48 тысяч гривен. Задонатили более 200 людей – кто сколько мог. От 10, 200 и до 2000 грн!

Спасибо всем за поздравления! Я все еще разбираю директ, вы невероятные! Ценю помощь каждого из вас, продолжаем донатить!» - ранее высказалась Злата.

