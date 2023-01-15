Популярна співачка Надя Дорофєєва після ракетного обстрілу Дніпра, під час якого російські окупанти зруйнували багатоповерховий житловий будинок, також висловила свою думку. Артистка показала кадри, які вразили її найбільше на той момент.



"14 січня. Дніпро Росія знову завдає удару. По житловому будинку… Субота. Сім'ї відпочивають удома. Хтось дивився фільм, хтось обіймав маму, хтось слухав улюблену пісню, а хтось готував обід для своєї родини. На даний момент відомо про 60 поранених, 21 з них ... які ж ви мразоти.

Приєднуюсь до всіх слів на цьому відео» - висловилася Надя.

У мережі підтримують:

«Це Дніпро, ми один за одного. Ніколи не пробачимо!! До кінця світу; Горіти с*кам у пеклі; Колись вони відчують те саме, що зараз відчуваємо ми 💔;

Щоразу рашисти дивують нас все більшими звірствами 😢; країна нелюдів; Господи Бог, бережи Україну... Врятуй людей...;

А потім вони кажуть «не розумію, чому люди з України на нас такі злі? Це ж не ми винні» 🤦🏻‍♀️; Мразі! Все повернеться цій недодержаві!!».

Нагадаємо, більш ніж через десять років відносин з чоловіком Володимиром Дантесом вони вирішили розлучитися.

Надя почала зустрічатися з другом сім'ї, Михайлом Кацуріним.

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