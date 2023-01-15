Известная певица Надя Дорофеева выразилась после эмоционального видео с женщиной в Днепре.

Популярная певица Надя Дорофеева после ракетного обстрела Днепра, во время которого российские оккупанты разрушили многоэтажный жилой дом, также выразила свое мнение. Артистка показала кадры, которые впечатлили ее больше всего на тот момент.



«14 января. Днепр Россия снова наносит удар. По жилому дому… Суббота. Семьи отдыхают дома. Кто-то смотрел фильм, кто-то обнимал маму, кто-то слушал любимую песню, а кто готовил обед для своей семьи. На данный момент известно о 60 раненых, 21 из них… какие же вы мразоты.

Присоединяюсь ко всем словам на этом видео» - выразилась Надя.

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«Это Днепр, мы друг за друга,. Никогда не простим!!!! До конца света; Гореть с*кам в аду; Когда-то они почувствуют то же, что сейчас чувствуем мы💔;

Каждый раз рашисты удивляют нас все большими зверствами 😢; страна извергов; Господь Бог, храни Украину… Спаси людей…;

А потом они говорят «не понимаю почему люди из Украины на нас такие злые? Это же не мы виноваты» 🤦🏻‍♀️; Мрази! Все вернется этой недодержаве!!».

Напомним, спустя более чем десять лет отношений с супругом Владимиром Дантесом они решили развестись.

Надя начала встречаться с другом семьи, Михаилом Кацуриным.

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