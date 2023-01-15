Кароль нещодавно взяла участь у кількох фотосесіях, дала інтерв'ю та розповіла про роботу свого благодійного фонду. Артистка продовжує жити закордоном, зрідка приїжджаючи додому до Києва.

«Тіна Кароль-Ой, сива зозуленька» – сказано у підписі під кадрами з артисткою. У мережі дані кадри з'явилися, щоб нагадати про українські пісні зірки.

На сторінці Інстаграм шанувальники також підтримали дане відео:

«Тіночка душа та гордість України👏; Ось зовсім інша справа; Слава українській щедрій та добрій душі💙; Яка розумниця .. до мурашок душею співає ..; дуже чуттєво виходить, божевілля».

Раніше співачка Крістіна Соловій, яка прославилася завдяки участі у "Голосі країни", різко висловилася про Тіну Кароль. У свіжому інтерв'ю, у "Буремному подкасті" Соловій назвала українських артисток, які вплинули на неї своєю музикою.

"Навіть незважаючи на те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, вона має ці два україномовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула, україномовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи – це російська музика", – додала співачка.

Нагадаємо, кума Лорак Подкопаєва звернулася до українців із Америки.

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