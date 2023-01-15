Кароль недавно приняла участие в нескольких фотосессиях, дала интервью и рассказала о работе своего благотворительного фонда. Артистка продолжает жить заграницей, изредка приезжая домой в Киев.

«Тіна Кароль -Ой, сивая зозуленька» - сказано в подписи под кадрами с артисткой. В сети данные кадры появились, чтобы напомнить об украинских песнях звезды.

На странице в Инстаграм поклонники также поддержали данное видео:

«Тиночка душа и гордость Украины👏; Вот, совсем другое дело; Слава украинской щедрой и доброй душе💙; Какая умница ..до мурашек душой поет..; очень чувственно выходит, безумие».

Ранее певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голосе країни", резко высказалась о Тине Кароль. В свежем интервью, в "Буремном подкасте" Соловий назвала украинских артисток, повлиявших на нее своей музыкой.

"Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла, украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это российская музыка", – добавила певица.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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