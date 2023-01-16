Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф" висловила свою думку після того, що сталося у Дніпрі.

Цього разу знаменита шеф-кухар та одна із суддів «МастерШеф» висловилася про наслідки обстрілу у Дніпрі, а також поділилася своїми особистими зауваженнями.

«14.01.2023, Дніпро. У моїй голові все одно не вкладається, чому досі цей шматок планети не визнають тер**рі$том??? Скільки ще потрібно смертей? Чому зброю дають по крихітці, коли наші люди, воїни готові зробити все та вибити їх із нашої території?

Нас визнали 14-ю армією у світі, а де ще ті 11 (іран ​​і уйло не рахуємо), дайте, продайте зброї, але швидше. Я розумію, що все складніше, ніж я собі думаю…але не розумію 😞 Є очевидні речі, прості істини… а справедливості досі немає» - сказала Ольга Мартиновська.

У мережі підтримали звернення Ольги:

«Звичайно, світ може чекати, але не на Україну, яку розриває на шматки ворожої зброї; Це біль. Страшний біль; Один суцільний біль! Плачу від безсилля!;

Тому що комусь це вигідно, тому що ми нікому не потрібні, крім нас самих, тому що ще багато тому, на жаль; Це моє рідне місто! Як боляче! 💔😢

І ще більше 30 зниклих безвісти на даний момент, це жах 😢 У мене теж питання про допомогу… і вже ні в що немає віри. Скорбота по невинних людях».

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