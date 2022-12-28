Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф", где также снимаются Ольга Мартыновская и Эктор Хименес-Браво. Ольга и Владимир не только вместе снимаются в шоу, но и организовывают благотворительные ужины, а также пишут совместно книгу об украинской кухне. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Оля сделала репост видео Владимир.
"Оля, я худею, честно", - написано было на кадрах, где Ярославский занимался в спортзале.
"Ото уже Бог дал профессию. Наедаешь - потом сбрасываешь. Я уже позанималась, Вов, с 7:00 утра", - написала Ольга под кадрами.
А до этого Мартыновская рассказала, как начала относиться к деньгам.
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"Говорили с Ярославским и сошлись на том, что очень изменились приоритеты в тратах. Уже не интересуют и не возбуждают шмотки, авто, квартиры, мебель. Вкладывать на текущий момент есть желание только в образование, здоровье и улучшать качество тела и души заодно", - написала Ольга.
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