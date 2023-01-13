Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименес-Браво. Звезды, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля занялись организацией благотворительных ужинов для сбора денег Украине.
А в этот раз Ольга показала, как ее коллега Владимир сменил имидж, поделившись кадрами в своем Инстаграм. На видео можно увидеть Ярославского в козырьке.
"Я говорю, что Вове подходит больше, а фотограф считает наоборот - мне) Что скажете вы?)", - написала Ольга.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Вова в этом образе на Ильича похож";
"Как же вам обоим красиво";
"Вам очень подходит, больше чем Вове)";
"Как можно что-то сказать, козы нельзя что-нибудь рассмотреть?";
"Вам обоим очень хорошо подходит!";
"Как-то не клеится в восприятии. Впечатление сугубо деловых отношений и дружбы, плюс старания для пиара. Удивите рождением ребенка и поцелуями, тогда поверю. Но даже не верится, что можете".
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