Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" кардинально сменил имидж, удивив видом на новых кадрах от коллеги Ольги Мартыновской.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименес-Браво. Звезды, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля занялись организацией благотворительных ужинов для сбора денег Украине.

А в этот раз Ольга показала, как ее коллега Владимир сменил имидж, поделившись кадрами в своем Инстаграм. На видео можно увидеть Ярославского в козырьке.

"Я говорю, что Вове подходит больше, а фотограф считает наоборот - мне) Что скажете вы?)", - написала Ольга.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вова в этом образе на Ильича похож";

"Как же вам обоим красиво";

"Вам очень подходит, больше чем Вове)";

"Как можно что-то сказать, козы нельзя что-нибудь рассмотреть?";

"Вам обоим очень хорошо подходит!";

"Как-то не клеится в восприятии. Впечатление сугубо деловых отношений и дружбы, плюс старания для пиара. Удивите рождением ребенка и поцелуями, тогда поверю. Но даже не верится, что можете".

Напомним, Ярославский "Мастер Шеф" дал интересный рецепт в стиле Венздей: как приготовить идеальный тар-тар

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт самого вкусного глинтвейна: готовится быстро и очень ароматно

Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" рассказал главный секрет красной икры



