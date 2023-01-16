В этот раз знаменитая шеф-повар и одна из судей «МастерШеф» высказалась о последствиях обстрела в Днепре, а также поделилась своими личными замечаниями.

«14.01.2023, Днепр. В моей голове все равно не укладывается, почему до сих пор этот кусок планеты не признают тер**ри$том??? Сколько еще нужно смертей? Почему оружие дают по крохе, когда наши люди, воины готовы сделать все и выбить их с нашей территории?

Нас признали 14-й армией в мире, а где еще те 11 (иран и уйло не считаем), дайте, продайте оружия, но скорее. Я понимаю, что все сложнее, чем я себе думаю…но не понимаю 😞 Есть очевидные вещи, простые истины… а справедливости до сих пор нет» - высказалась Ольга Мартыновская.

В сети поддержали обращение Ольги:

«Конечно, мир может ждать, но не Украина, которую разрывает на куски вражеского оружия; Это боль. Страшная боль; Одна сплошная боль! Плачу от бессилия!;

Потому что кому-то это выгодно, потому что мы никому не нужны кроме нас самих, потому что еще много тому, к сожалению ; Это мой родной город! Как больно! 💔😢

И еще более 30 пропавших без вести на данный момент, это ужас 😢 У меня тоже вопрос о помощи… и уже нет веры ни во что. Скорбь по невинным людям».

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