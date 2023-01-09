Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины, вместе с Владимиром Ярославским.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга показала Владимира, который играл с ее дочерью Верой, которая сидела у шеф-повара на коленях.

"Встретились любви", - написала Ольга на кадрах.

А до этого шеф-повар показала саму Веру, которая только приехала к ней в Киев.

"Хорошо, что Верочка приехала, ибо я чуть не забыла, как блины готовить", - подписала фото Ольга и оставила геометку, что находится в столице Украины - Киеве.

"Квартира вроде ожила. Запахло теплым молочком, кашей, жизнью. Вера дома", - написала на еще одном фото Ольга.

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