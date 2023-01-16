Відома актриса Ксенія Мішина продовжує перебувати закордоном через схеми у новій кінострічці. При цьому часто вона показує, як розважається, як проводить час із сином і дозволяє собі розважитися.

Нерідко Мішина отримує багато критики через свої висловлювання про війну, говорячи про те, що все можна відпустити, можна жити далі і триматися.

Спочатку Ксенія цього разу влаштувала чергову рекламу для продавців та похвалилася новим чином із речами, а вже після цього прокоментувала ситуацію з обстрілами у Дніпрі.

«Щоразу не можеш до кінця повірити, що таке можливо, що таке можуть безжально робити люди із сусідньої держави. Чи це справді не люди?» – написала Мішина.

Раніше з патчами під очима, артистка вийшла на вулицю та показала шлях на роботу, зізнавшись, що так виглядає нечасто, але вдячна тому, хто взагалі вигадав макіяж.

На роботі Ксенія вже показала як посвіжіла, але при цьому макіяж їй вибрали з ефектом природності.

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