Известная актриса Ксения Мишина продолжает находиться заграницей из-за схемок в новой киноленте. При этом часто она показывает, как развлекается, как проводит время с сыном и позволяет себе развлечься.

Нередко Мишина получает много критики из-за своих высказываний о войне, говоря о том, что все можно отпустить, можно жить дальше и держаться.

Сначала Ксения в этот раз устроила очередную рекламу для продавцов и похвалилась новым образом с вещами, а уже после этого прокомментировала ситуацию с обстрелами в Днепре.

«Каждый раз не можешь до конца поверить, что такое возможно, что такое могут безжалостно делать люди из соседнего государства. Или это действительно не люди?» - написала Мишина.

Ранее с патчами под глазами, артистка вышла на улицу и показала путь на работу, признавшись, что так выглядит нечасто, но благодарна тому, кто вообще придумал макияж.

На работе Ксения уже показала, как посвежела, но при этом макияж ей выбрали с эффектом естественности.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.