Популярна українська актриса Ксенія Мішина вирішила прокоментувати ситуацію з виступом "Міс Росія" на міжнародному конкурсі краси. Більше того, учасниця від країни-терориста ще й вирядилася у червону сукню в день ракетного удару по Україні.
«А як це бути країною-протектором для України та пускати на всесвітній конкурс краси росію? У період, коли всі відвертаються від цієї країни, залишають її ринки, згортають свої лави, у момент, коли наші люди кричать під завалами, гинуть і втрачають усе.
Новий Орлеан вирішує пустити на свою сцену червону сукню. Це що, ленд-ліз такий? Америка, як справи? Світ, як справи? Як спиться? Що це за роздута куля, яка ніхто не хоче чи не може луснути?».
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Нерідко Мішин отримує багато критики через свої висловлювання про війну, кажучи про те, що все можна відпустити, можна жити далі і триматися.
Спочатку Ксенія цього разу влаштувала чергову рекламу для продавців та похвалилася новим чином із речами, а вже після цього прокоментувала ситуацію з обстрілами у Дніпрі.
«Щоразу не можеш до кінця повірити, що таке можливо, що таке можуть безжально робити люди із сусідньої держави. Чи це справді не люди?» – написала Мішина.
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