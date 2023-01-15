Популярна українська актриса Ксенія Мішина вирішила прокоментувати ситуацію з виступом "Міс Росія" на міжнародному конкурсі краси. Більше того, учасниця від країни-терориста ще й вирядилася у червону сукню в день ракетного удару по Україні.

«А як це бути країною-протектором для України та пускати на всесвітній конкурс краси росію? У період, коли всі відвертаються від цієї країни, залишають її ринки, згортають свої лави, у момент, коли наші люди кричать під завалами, гинуть і втрачають усе.

Новий Орлеан вирішує пустити на свою сцену червону сукню. Це що, ленд-ліз такий? Америка, як справи? Світ, як справи? Як спиться? Що це за роздута куля, яка ніхто не хоче чи не може луснути?».

Нерідко Мішин отримує багато критики через свої висловлювання про війну, кажучи про те, що все можна відпустити, можна жити далі і триматися.

Спочатку Ксенія цього разу влаштувала чергову рекламу для продавців та похвалилася новим чином із речами, а вже після цього прокоментувала ситуацію з обстрілами у Дніпрі.

«Щоразу не можеш до кінця повірити, що таке можливо, що таке можуть безжально робити люди із сусідньої держави. Чи це справді не люди?» – написала Мішина.

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