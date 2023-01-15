Популярная украинская актриса Ксения Мишина решила прокомментировать ситуацию с выступлением «Мисс россия» на международном конкурсе красоты. Более того, участница от страны-террориста еще и вырядилась в красное платье в день ракетного удара по Украине.
«А как это быть страной-протектором для Украины и пускать на всемирный конкурс красоты россию? В период, когда все отворачиваются от этой страны, оставляют ее рынки, сворачивают свои лавочки, в момент, когда наши люди орут под завалами, гибнут и теряют все.
Новый Орлеан решает пустить на свою сцену красное платье. Это что, ленд-лиз такой? Америка, как дела? Мир, как дела? Как спится? Что это за раздутый шар, который никто не хочет или не может лопнуть?».
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Нередко Мишина получает много критики из-за своих высказываний о войне, говоря о том, что все можно отпустить, можно жить дальше и держаться.
Сначала Ксения в этот раз устроила очередную рекламу для продавцов и похвалилась новым образом с вещами, а уже после этого прокомментировала ситуацию с обстрелами в Днепре.
«Каждый раз не можешь до конца поверить, что такое возможно, что такое могут безжалостно делать люди из соседнего государства. Или это действительно не люди?» - написала Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.