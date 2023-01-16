Відомий телеведучий Григорій Решетник розповів про непростий для сім'ї день.

Тільки вчора обговорювали фінал чергового сезону «Холостяка», як українці здригнулися від нового масового ракетного удару від російських окупантів. Артисти не залишилися осторонь, у тому числі й Григорій Решетник, розповівши про події вчорашнього дня.

«Ох і ранок… Прокинулися від вибухів. Було дуже голосно. Але тримаємось і віримо в нашу Перемогу! Бережіть себе! Трагічний день, але ми вдячні нашим силам ППО ПРО та ЗСУ!

Ви наші герої, ви працюєте за межами можливого. Низький уклін кожному та кожній. Переможемо!

А Захід на скільки часу хоче розтягнути розпад і занепад Росії? Коли нарешті дадуть ракети? - висловився Решетник.

Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка" поділився кадром після фіналу шоу та здивував українок. За серце головного героя боролися багато дівчат, але до фіналу дійти вдалося лише двом - Саші Мудрій та Каті Лозовицькій.

Перемогла Катерина, тож Григорій зробив уже традиційне фото разом із переможницею та головним героєм шоу.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський відверто висловився про стосунки із Сашком та Катею.

Також повідомлялося, що "Холостяк" Топольський перед фіналом насмішив українок своїм виглядом.

Крім того, Politeka.net писала, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.