На своей странице в Instagram предприниматель признался, что к обеим девушкам — Александре Мудрой и Екатерине Лозовицкой — у него были чувства.

"Однажды вечером, прогуливаясь по городу, я увидел две яхты, которые были привязаны к причалу. Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать. Она принадлежит океану, в ней царит свобода, желание жизни, страсть к приключениям, она принадлежит природе и этой стихии. В то же время, на другой стороне была привязана яхта, которая очень плавно покачивалась, никуда не рвалась. Создавалось такое впечатление, что к ней был привязан невидимый якорь, который удерживал ее в этом умиротворении и покое. Она никуда не спешила, она будто бы понимала, что это ее пространство и там комфортно", — пишет Алекс Топольский.

Он провел любопытную аналогию между этой ситуацией и финалистками шоу.

"Саша и Катя – совершенно разные, у них разные принципы, разное мировоззрение, разные характеры. И я с ними раскрывался также по-разному. С Сашей я уверен, что непредсказуемость, спонтанность и страсть будут в основе наших отношений. Скучать будет точно никогда. У Саши очень ярко выражено страстное желание изучения всего нового. Она любит и радуется жизни, - это крепкая нить, соединяющая ее душу и сердце со Вселенной. Она - прекрасный партнер по протаптыванию новых дорог в жизни. Я уверен, что с Сашей я буду оставаться вечно молодым. Она буквально эликсир молодости и энергии", - убежден "Холостяк".

С Катей, как рассказал Алекс, он чувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину.

"Именно этого мне и не хватало в Америке. Мне очень импонирует ее семья и ее воспитание. Та теплота, любовь, культура, царящие в ее семье, передались и самой Кате. Она будет прекрасной мамой, которая сможет привить только лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе его характера - это меня очень подкупает. С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть", - добавил Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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