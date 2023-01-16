Только вчера все обсуждали финал очередного сезона «Холостяка», как украинцы содрогнулись от нового массового ракетного удара от русских оккупантов. Артисты не остались в стороне, в том числе и Григорий Решетник, рассказав о событиях вчерашнего дня.

«Ох и утро… Проснулись от взрывов. Было очень громко. Но держимся и верим в нашу Победу! Берегите себя! Трагический день, но мы благодарны нашим силам ПВО ПРО и ВСУ!

Вы наши герои, вы работаете за границами возможного. Низкий поклон каждому и каждой. Победим!

А Запад на сколько времени хочет растянуть распад и упадок россии? Когда наконец дадут ракеты?!» - высказался Решетник.

Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка" поделился кадром после финала шоу и удивил украинок. За сердце главного героя боролись многие девушки, но до финала дойти удалось только двум - Саше Мудрой и Кате Лозовицкой.

Победила Катерина, поэтому Григорий сделал уже традиционное фото вместе с победительницей и главным героем шоу.

Напомним, "Холостяк" Топольский откровенно высказался об отношениях с Сашей и Катей.

Также сообщалось, что "Холостяк" Топольский перед финалом насмешил украинок своим видом.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Холостяк" Топольский резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.