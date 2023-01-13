Герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский совсем скоро должен выбрать победительницу проекта. В шаге от финала появился небольшой анонс до выхода последнего эфира с девушками

Впрочем, украинки отрицательно отреагировали на видео, поскольку их насмешил образ самого "Холостяка". С самого первого эфира критика проекта в этом сезоне не утихает.

«Не упустите финал 12 сезона проекта «Холостяк» уже сегодня!» - сказано в подписи.

«Ох и гриву ему начесали😅; Девушки неблагодарны, обе отказались от кольца😢; Какой же актриса этот холостяк.

Если свет будет, то буду смотреть 🙌🏻; Провальный сезон, чисто игра; Понятно, что Катя потому что у нее место проплачено. Я болею за Сашу достойная и красивая девушка, а Катя видимо сомневается, что за место платит

5 часов времени на ветер)); По-моему, этот недохолостяк и все эти искусственные интриги - не ко времени... Аж раздражает...».

После знакомства с родителями в 11 выпуске главный герой "Холостяка" Алекс Топольский отпустил сразу двух девушек – Марину и Сашу Погорелову. Последняя призналась, что не шокирована. Это решение Топольского было для нее вполне ожидаемо.

Девушка призналась, какие чувства испытывала к Алексу Топольскому. В частности, она честно заявила, что мужчина ей действительно нравился. Потому ей всегда было недостаточно общения с ним.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.