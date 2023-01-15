Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з двома дітьми до Нідерландів, часто ділиться у своєму Instagram новинами про своє життя. На цей раз артистка виклала фото з Дніпра, де до житлового будинку потрапила російська ракета, і вибухнула праведним гнівом.

Як відомо, 14 січня у Дніпрі житловий багатоквартирний будинок опинився під ударом російської ракети. Вибухом повністю було зруйновано один із під'їздів будинку, під завалами опинилися сотні людей. Рятувальна операція триває більше доби, станом на вечір 15 січня, налічується 29 загиблих та десятки постраждалих, розбір завалів триває.

У підписі до своєї посади Камінська відреагувала на трагедію: "Це якесь пекло. У мене давно не вкладається в голові все, що відбувається. Читаю в пабликах, що пишуть ці нелюди та волосся дибки. Карма наздожене кожного. Дніпро 14.01.23" .

Користувачі теж почали коментувати ситуацію у Дніпрі:

"Як хочеться, щоб хоч кілька ракет впало на російські міста і нарешті зрозуміли, що таке біль і втрати. Але це така нація, що вони нічого не відчувають".

"Моє місто. Це в голові не вкладається. Яке горе".

"Коли вона вже їх наздожене! І де ця корма".

"Не карма, а ми точно! За все треба відповідати!"

"Кажуть, не можна проклинати, але не можу".

"Щоб вся кацапська нація видихнула, чорти!".

"У рашистів на кожне вбивство, скоєне їхньою армією, відповідь одна: Донецьк-Луганськ! Вже хоч щось інше придумали! Негідно доводити щось їм!".

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