Популярна телеведуча Маша Єфросиніна різко висловився про участь росіянки в конкурсі "Міс Всесвіт", поки її країна знищує українців.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала кадри з місця трагедії в Дніпрі, де 14 січня російська ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки, а тим часом росіянка Анна Ліннікова вийшла на сцену в фіналі світового конкурсу краси.

"В момент, коли росія випустила по Україні десятки ракет, конкурс «місс Всесвіт» приймає серед учасниць росіянку і вважає це нормою . Представниця країни- терориста дуже страх як переживає про навколишнє середовище на планеті та животних. От цікаво, чи поставить їй жюрі конкурсу питання про десятки жертв, похованих заживо сьогодні під завалами будівлі у Дніпрі, що спричинила її країна?", — написала Маша Єфросиніна під відео.

На публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський, актор Тарас Цимбалюк, а також ведуча Леся Нікітюк.

"Бл* яка страшна...", — не стала підбирати слів у коментарях Леся Нікітюк.

Українці під постом Маші Єфросиніної також не стримують емоцій:

"Як символічно в неї плаття кольору крові наших співвітчизників";

"Немає слів! Марія, вибачте за мат! Але просто хочеться блювати коли воно гамнякає про природу та тварин!";

"Як їй не гидко взагалі представляти країну, яка вся в крові?!".

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.