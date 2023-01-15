Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка живе за кордоном, не стримала емоцій після трагедії в Дніпрі.

Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук розмістила моторошні кадри, як з-під завалів зруйнованої російською ракетою дев'ятиповерхівки кричать постраждалі, а очевидці трагедії намагаються їх дістати.

"Країна-терорист знову атакувала мою Україну!😭Місто Дніпро, вихідний день. Люди відпочивали вдома. Хтось готував вечерю, хтось грався з дітьми, хтось читав книгу. Тепер усі ці люди під завалами, в лікарні на межі життя і смерті, в морзі… За щоооо???!! Невимовно боляче. Сердечні співчуття кожному, хто втратив близьких 💔 Помстимося за кожне знищене та скалічене життя! Переможемо і змусимо поплатитися за всі злочини!", — написала ведуча під відео.

У суботу, 14 січня, російська ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки в Дніпрі. Вже підтверджено загибель 21 мешканця, серед них — дитина. Понад 70 людей поранені. Рятувальна операція триває, залишається невідомою доля ще 35 людей.

Нагадаємо, Софія Ротару с сином перервали мовчання та повідомили про трагедію.

Як повідомляла Politeka, Анатолій Анатолич показав, як цинічно в фіналі "Міс Всесвіт" вийшла росіянка.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна навчила, як правильно сваритися українською, щоб не забанили.