До початку повномасштабної війни Наталія Могилевська мала гостьовий будиночок у Бучі, але під час окупації Київщини росіяни його вщент зруйнували. Як розповіла артистка в інтерв'ю проєкту "Як ти?" з Григорієм Решетником, спочатку окупанти жили в будинку, а потім розграбували та розбомбили його.

"У цьому будиночку спочатку пожили якісь орки. Після того все обікрали, все познімали, навіть лампочки. А після того його ще й розбомбили", — пригадала співачка та зізналася, що досі не наважилася зайти у зруйновану оселю.

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"Ось коли ми одружуємося, ми даємо обіцянку — разом і в радості, і в горі, і в біді бути разом. Сльози навертаються. Так що, якщо з твоїм чоловіком щось не так, його треба покинути, якщо війна? Так само й народ. Я 25 років тут даю концерти. Люди приходили до мене, стільки любові було, у мене було щасливе життя. Як можна, коли щось сталося, взяти та покинути це все? Як тільки тебе полюбили, ти даєш обіцянку бути з народом. У тяжкі часи теж», — зазначила виконавиця.

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