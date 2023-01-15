Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с двумя детьми в Нидерланды, часто делится в своем Instagram новостями о своей жизни. В этот раз артистка выложила фото из Днепра, где в жилой дом попала российская ракета, и разразилась праведным гневом.

Как известно, 14 января в Днепре жилой многоквартирный дом оказался под ударом российской ракеты. Взрывом полностью был разрушен один из подъездов дома, под завалами оказались сотни людей. Спасательная операция продолжается больше суток, по состоянию на вечер 15 января, насчитывается 29 погибших и десятки пострадавших, разбор завалов продолжается.

В подписи к своему посту Каминская отреагировала на трагедию: "Это какой-то ад. У меня давно не укладывается в голове все, что происходит. Читаю в пабликах, что пишут эти нелюди и волосы дыбом. Карма догонит каждого. Днепр 14.01.23".

Пользователи тоже начали комментировать ситуацию в Днепре:

"Как хочется, чтобы хотя бы несколько ракет упало на российские города и наконец поняли, что такое боль и потери. Но это такая нация, что они ничего не чувствуют".

"Мой город. Это в голове не укладывается. Какое горе".

"Когда она уже их догонит! И где эта корма".

"Не карма, а мы точно! За все нужно отвечать!".

"Говорят, нельзя проклинать, но не могу".

"Чтобы вся кацапская нация выдохнула, черти!".

"У рашистов на каждое убийство, совершенное их армией, ответ один: Донецк-Луганск! Уж хоть что-нибудь другое придумали! Противно доказывать что-то им!".

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