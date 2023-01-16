Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри з місця трагедії в Дніпрі, де 14 січня російська ракета знищила під'їзд дев’ятиповерхiвки, поки представниця рф Анна Ліннікова брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт".

"У мене є дуже багато до всього питань! Чому росію допустили до участі у всесвітньому конкурсі краси, «Міс Всесвіт-2023»?! Куди дивились організатори та приймаюча країна? Куди дивились учасниці конкурсу, невже їм було так приємно знаходитися разом з представницею країни - терористки, сидіти з нею за одним столом, їздити в одному автобусі, ходити на різноманітних заходах, танцювати та пити на вечірках, брати участь на фотосесіях і зйомках, репетирувати шоу, виступати на одній сцені, стояти поруч і т.п.?", — наголосила Камалія.

Співачка дивується, чому учасниці конкурсу не змовилися і не влаштували бойкот та не вимагали у організаторів виключити міс-росію з конкурсу.

"Чому її на сцені не освистали, не закидали яйцями і помідорами глядачі?! Я не розумію, кого ви підтримуєте?! Де ваша солідарність та співчуття?! Ви з ким?!", — обурилася артистка.

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