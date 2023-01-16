Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины благодаря своему мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, резко высказалась об участии россиянки в "Мисс Вселенная".

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала кадры с места трагедии в Днепре, где 14 января российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки, пока представительница рф Анна Линникова принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

"У меня очень много ко всем вопросов! Почему россию допустили к участию во всемирном конкурсе красоты, «Мисс Вселенная-2023»?! Куда смотрели организаторы и принимающая страна? Куда смотрели участницы конкурса, неужели им было так приятно находиться вместе с представительницей страны - террористки, сидеть с ней за одним столом, ездить в одном автобусе, ходить на разных мероприятиях, танцевать и пить на вечеринках, участвовать на фотосессиях и съемках, репетировать шоу, выступать на одной сцене, стоять рядом и т.п.?" , – подчеркнула Камалия.

Певица удивляется, почему участницы конкурса не сговорились и не устроили бойкот и не требовали у организаторов исключить мисс россию из конкурса.

"Почему ее на сцене не освистали, не забросали яйцами и помидорами зрители?! Я не понимаю, кого вы поддерживаете?! Где ваша солидарность и соболезнования?! Вы с кем?!", - возмутилась артистка.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

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