Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати лазанью з грибами та індичкою.
"Всі пам’ятають улюблену їжу кота Гарфілда з однойменного мультфільму? Так, це лазанья! Сьогодні приготуємо цю знамениту страву з грибами та індичкою", — написав шеф-кухар.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Часник — 5 г
• Гриби (гливи та печериці) — 1 кг
• Сіль — 3 г
• Чебрець — 5 г
• Фарш індички — 500 г
• Сіль — 5 г
• Перець — 5 г
• Чебрець — 5 г
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• Масло вершкове — 30 г
• Борошно — 60 г
• Молоко — 200 мл
• Листи тіста для лазаньї — 4,5 шт. (залежить від форми для випікання)
• Сир (гауда або моцарела) — 100 г
Зірка "Мастер Шеф" окремо приготував дві начинки. Спершу він посмажив на оливковій олії гриби та часник, додавши сіль та чебрець. На окремій пательні шеф-кухар приготував фарш, посоливши, поперчивши та додавши чебрець. Для соуса у сотейнику він змішав масло, борошно та молоко.
Далі в форму для запікання, застелену пергаментом, Ектор Хіменес-Браво виклав шарами листки тіста, грибну начинку, м'ясну начинку та соус, і так кілька разів, а зверху посипав сиром та відправив у духовку.
"Лайфхак: використовувати можна як магазинне, так і власноруч замішане тісто. Щоб процес приготування був ще швидшим, придбайте готові листи для лазаньї", — додав суддя "Мастер Шеф".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
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