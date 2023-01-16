В этот раз на своей странице в Instagram звездный Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить лазанью с грибами и индейкой.

"Все помнят любимую еду кота Гарфилда из одноименного мультфильма? Да, это лазанья! Сегодня приготовим это знаменитое блюдо с грибами и индейкой", - написал шеф-повар.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Чеснок – 5 г

• Грибы (вешенки и шампиньоны) – 1 кг

• Соль – 3 г

• Тимьян – 5 г

• Фарш индейки – 500 г

• Соль – 5 г

• Перец – 5 г

• Тимьян – 5 г

• Масло сливочное – 30 г

• Мука – 60 г

• Молоко – 200 мл

• Листья теста для лазаньи – 4,5 шт. (зависит от формы для выпечки)

• Сыр (гауда или моцарелла) — 100 г

Звезда "Мастер Шеф" раздельно приготовил две начинки. Сначала он пожарил на оливковом масле грибы и чеснок, добавив соль и чабрец. На отдельной сковороде шеф-повар приготовил фарш, посолив, поперчив и с добавив тимьян. Для соуса в сотейнике он смешал сливочное масло, муку и молоко.

Далее в форму для запекания, застеленную пергаментом, Эктор Хименес-Браво выложил слоями листы теста, грибную начинку, мясную начинку и соус, и так несколько раз, а сверху посыпал сыром и отправил в духовку.

"Лайфхак: использовать можно как магазинное, так и собственноручно замешенное тесто. Чтобы процесс приготовления был еще быстрее, приобретите готовые листы для лазаньи", - добавил судья "Мастер Шеф".

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