Антоніна з молодшою донькою Ніною зараз перебуває у Великій Британії. Втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, вони осіли в британському селі. Там дівчинку влаштували в місцеву школу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тоня Матвієнко опублікувала зворушливий пост, присвячений донечці від Арсена Мірзояна. 15 січня дівчинці виповнилося 7 років.

"Сьогодні нашій Ніні 7 рочків. Така вже доросла, добра та весела ти, наша дівчисько. Стільки було планів у нас з тобою (наприклад, навчитися грати на гітарі), але ти вже розумієш, чого наші плани перенеслися. Знаю, як ти сумуєш за всією нашою великою родиною та Батьківщиною. Але я роблю все можливе, щоб ти частіше з ними бачилася. Ми все здолаємо, бо по-інакшому не може бути! Колись ми з татом вирішили святкувати твій день (15 січня) за кордоном. Але зараз ми зовсім цього не хочемо! Бажаємо всі тобі скоріше повернутися додому і втілити всі твої бажання!", — написала співачка.

Арсен Мірзоян відреагував на публікацію дружини, залишивши в коментарях "❤️❤️❤️".

Шанувальники зіркової пари в коментарях також приєднуються до привітань:

"Вітаємо Ніну з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я та миру на довгі роки 🎂";

"Мирного неба та міцного здоров’я !!!!".

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