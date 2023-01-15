Антонина с младшей дочерью Ниной сейчас находится в Великобритании. Убегая от полномасштабного вторжения рф, они осели в английской деревне. Там девочку устроили в местную школу.

В этот раз на своей странице в Instagram Тоня Матвиенко опубликовала трогательный пост, посвященный дочери от Арсена Мирзояна. 15 января девочке исполнилось 7 лет.

"Сегодня нашей Нине 7 лет. Такая уже взрослая, добрая и веселая ты, наша девчонка. Столько было планов у нас с тобой (например, научиться играть на гитаре), но ты уже понимаешь, почему наши планы перенеслись. Знаю, как ты скучаешь по всей нашей большой семье и Родине. Но я делаю все возможное, чтобы ты чаще с ними виделась. Мы все преодолеем, потому что по-другому не может быть! Когда-то мы с папой решили праздновать твой день (15 января) за границей. Но сейчас мы совсем этого не хотим! Желаем все тебе поскорее вернуться домой и воплотить все твои желания!", - написала певица.

Арсен Мирзоян отреагировал на публикацию жены, оставив в комментариях "❤️❤️❤️".

Поклонники звездной пары в комментариях также присоединяются к поздравлениям:

"Поздравляем Нину с днем ​​рождения! Желаем крепкого здоровья и мира на долгие годы 🎂";

"Мирного неба и крепкого здоровья!!!!".

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