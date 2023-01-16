Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який активно веде свою сторінку до Instagram, поділився зворушливими кадрами зі свого візиту до шпиталю. Як виявилось, артист вирішив підтримати українських захисників піснями під гітару.

На кадрах можна побачити, як Павло ходить палатами та вітає військових із новорічними святами. Він радо співає їм під гітару, фотографується і спілкується із нею.

У підписі до публікації Зібров розповів: "Музично-психологічна підтримка для наших Героїв. На жаль, рідко викладаю подібні відео, але цього разу вирішив поділитися. Це дійсно важливо! Дякую кожному захиснику та захисниці за наш спокій! Дякую медикам, які під вибухами і обстрілами надають допомогу тим, хто її потребує! Нехай Господь Бог зберігає вас".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Браво, Паша!".

"Ви дивовижний!".

"Який ви молодець! Дякую".

"Павло Миколайовичу, молодцю! Така підтримка дуже важлива!".

"Неперевершено, просто вау".

"Підтримка дуже важлива".

"Слава Україні".

"Про каштани гарна пісня, давно її не чула".

"Павле Миколайовичу, це дуже важлива справа! Дніпро з вами!".

Нагадаємо, "Невимовно боляче": Онуфрійчук із "Танці з зірками" з-за кордону поділилася трагічними кадрами.

Як повідомляла Politeka, Будинок Наталії Могилевської під Києвом зруйнували росіяни, співачка розкрила подробиці: "У цьому...".

Також Politeka писала, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися по росіянці на "Міс Всесвіт": "От цікаво, чи поставить...".