Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который активно ведет свою страницу в Instagram, поделился трогательными кадрами со своего визита в госпиталь. Как оказалось, артист решил поддержать украинских защитников песнями под гитару.

На кадрах можно увидеть, как Павел ходит по палатам и поздравляет военных с новогодними праздниками. Он с радостью поет для них под гитару, фотографируется и общается с ними.

В подписи к публикации Зибров рассказал: "Музыкально-психологическая поддержка для наших Героев. К сожалению, редко выкладываю подобные видео, но на этот раз решил поделиться. Это действительно важно! Спасибо каждому защитнику и защитнице за наш покой! Спасибо медикам, которые под взрывами и обстрелами предоставляют помощь тем, кто в ней нуждается! Пусть Господь Бог хранит вас".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Браво, Паша!".

"Вы удивительный!".

"Какой вы молодец! Спасибо".

"Павел Николаевич, молодец! Такая поддержка очень важна!".

"Непревзойденно, просто вау".

"Поддержка очень важна".

"Слава Украине".

"О каштанах хорошая песня, давно ее не слышала".

"Павел Николаевич, это очень важное дело! Днепр с вами!".

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