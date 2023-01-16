Відома телеведуча Леся Нікітюк не сримала емоцій, коли її пости у соцмережі почали блокувати через "мову ворожнечі".

Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала скріншоти своїх сторіс у соцмережі та розповіла про те, що її пости почали блокувати через "мову ворожнечі".

Судячи з нецензурної лексики, Лесю дуже розлютили спроби заблокувати її публікації про трагедію у Дніпрі. Як відомо, 14 січня росія вкотре завдала масованого удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет потрапила до житлового будинку у Дніпрі. У своїх соцмережах українські зірки, серед яких і Нікітюк, почали розповсюджувати кадри з місця трагедії, намагаючись донести до світу інформацію про те, що сталося. Проте соцмережа почала блокувати такі пости, посилаючись на свої правила та заборонену там "мову ворожнечі".

"Це просто піз..ц. Що ви робите, виродки?", - гнівно написала Леся.

Варто зазначити, що шанувальники також відреагували на праведний гнів телезірки та запевнили її, що якщо її сторінку повністю заблокують, то вони підпишуться на нову.

"Хай пішли вони нах..й, знесуть ваш профіль, ми підпишемося на новий. Виродки кінчені, все одно ми переможемо", - відповіли на сторіс Нікітюк.

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