Известная телеведущая Леся Никитюк не сдержала эмоций, когда ее посты в соцсети начали блокировать из-за "языка вражды".

Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая летом возобновила съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила скриншоты своих сторис в соцсети и рассказала о том, что ее посты начали блокировать из-за "языка вражды".

Судя по нецензурной лексике, Лесю очень взбесили попытки заблокировать ее публикации о трагедии в Днепре. Как известно, 14 января россия очередной раз нанесла массированный удар по Украине, в результате которого одна из ракет попала в жилой дом в Днепре. В своих соцсетях украинские звезды, среди которых и Никитюк, начали распространять кадры с места трагедии, пытаясь донести миру информацию о случившимся. Однако соцсеть начала блокировать такие посты, ссылаясь на свои правила и запрещенный там "язык вражды".

"Это просто пиз..ц. Что вы делаете, уроды?", - гневно написала Леся.

Стоит отметить, что поклонники тоже отреагировали на праведный гнев телезвезды и заверили ее, что если ее страницу полностью заблокируют, то они подпишутся на новую.

"Да пошли они нах..й, снесут ваш профиль, мы подпишемся на новый. Уроды конченные, все равно мы победим", - ответили на сторис Никитюк.

Напомним, "Невероятно больно": Онуфрийчук из "Танці з зірками" из-за границы поделилась трагическими кадрами.

Как сообщала Politeka, Дом Наталии Могилевской под Киевом разрушили россияне, певица раскрыла подробности: "В этом...".

Также Politeka писала, что Ефросинина и Никитюк жестко прошлись по россиянке на "Мисс Вселенная": "Вот интересно, поставит ли...".