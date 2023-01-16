На своїй сторінці в Instagram інтерв'юер показав порівняльне фото зруйнованого російською ракетою 14 січня будинку в Дніпрі та руїн на місці теракту в Москві в 1999 році.

"Це фото різних будинків? Так. Між цими фото 24 роки, але зробила це одна людина. На верхньому фото Москва. 13 вересня. 1999 року. Теракт на Каширському шосе. Загинуло більше 120 людей. На нижньому фото Дніпро. 14 січня 2023 рік. Загинули десятки людей. Точної цифри ще нема. Ці фото схожі не випадково. Одна людина відповідальна за ці руйнування. Його ім'я путін. До 9 серпня 1999 року Путін голова ФСБ. Після цього теракту і ще кількох вибухів в росії починається війна в Чечні. путін стає премєром і майбутнім диктатором. Отримує він свою владу як борець з терором, який всіх буде мочити в сортірах", — пише Анатолій Анатоліч.

Як розповів ведучий, пізніше в одному з будинків Рязані місцеві мешканці на вулиці Новоселів 14 попередили теракт, коли один з мешканців помітив людей, що вночі заносили мішки в підвал. Там дійсно знайшли гексоген і детонатор. 200 людей дивом уникнули загибелі.

"Але за кілька днів ФСБ заявляє що це були навчання, про які чомусь ніхто не знав. І версія про те що будинки підривали самі спецслужби стає дійсністю. Почитайте в інтернеті "ФСБ взрывает Россию". Дізнаєтесь багато деталей цієї історії. І ось цей маніяк, який особисто в 1999 керував організацією терактів як голова ФСБ, зараз, за 24 років вже у відкриту повторює свої злочини. Я гарантую, що коли відбудеться зміна влади в росії, і коли відкриються всі засекречені документи весь світ прозріє від того кому лідери світу тиснули руку. Маніаку і вбивці", — додав Анатоліч.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.