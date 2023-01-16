На своей странице в Instagram интервьюер показал сравнительное фото разрушенного российской ракетой 14 января дома в Днепре и развалин на месте теракта в Москве в 1999 году.

"Это фото разных домов? Да. Между этими фото 24 года, но сделал это один человек. На верхнем фото Москва. 13 сентября. 1999 года. Теракт на Каширском шоссе. Погибли более 120 человек. На нижнем фото Днепр. 14 января 2023 год. Погибли десятки людей. Точной цифры еще нет. Эти фото похожи не случайно. Один человек ответственен за эти разрушения. Его имя путин. До 9 августа 1999 года Путин председатель ФСБ. После этого теракта и еще нескольких взрывов в россии начинается война в Чечне. Путин становится премьером и будущим диктатором. Получает он свою власть как борец с террором, который всех будет мочить в сортирах", - пишет Анатолий Анатолич.

Как рассказал ведущий, позже в одном из домов Рязани местные жители на улице Новоселов 14 предупредили теракт, когда один из жителей заметил людей, что ночью заносили мешки в подвал. Там действительно обнаружили гексоген и детонатор. 200 человек чудом избежали гибели.

"Но через несколько дней ФСБ заявляет что это были учения, о которых почему-то никто не знал. И версия о том, что дома взрывали сами спецслужбы становится действительностью. Почитайте в интернете "ФСБ взрывает Россию". Узнаете много деталей этой истории. И вот этот маньяк , который лично в 1999 руководил организацией терактов как глава ФСБ, сейчас, через 24 года уже в открытую повторяет свои преступления. Я гарантирую, что когда произойдет смена власти в россии, и когда откроются все засекреченные документы, весь мир прозреет от того, кому лидеры мира давили руку. Маниаку и убийце", - добавил Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.