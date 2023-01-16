На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що в Дніпрі 14 січня, за попередньою інформацією, росіяни застосували ракету Х-22, як і влітку в Кременчуці. У ЗСУ поки немає можливості збивати такі ракети. Інформаційний простір збурили припущення Арестовича, що ракету ніби то збивали сили української ППО. Але ця інформація не відповідає дійсності, і була неодноразово спростована нашими військовими. До того ж, на місце влучання зафіксували один вибух, а не два – «збиття» і «падіння».

Загиблими від влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі вважаються на сьогодні 35 людей (фото 1 – Євген Малолєтка). Доля 35 - невідома. Серед загиблих 15-річна Марія Лебідь.

Останньою живою з-під руїн будинку дістали жінку об 11:30 (фото 3). В рятувальників зайняло понад 10 годин дістати жінку із кам’яної пастки – її голос почули вночі під час «хвилини тиші». Що сталося з її однорічною дитиною та чоловіком, наразі невідомо (фото 4)

Українці продовжують шукати родичів і друзів, зв’язок з якими зник після влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі (фото 5). Тим часом, мешканці міста демонструють неймовірну солідарність і підтримку постраждалим (відео 6), а росіяни «святкують» (відео 7).

Зі зв’язаними руками і з погрозами – росіяни показово «депортують» з окупованого Запоріжжя її проукраїнських мешканців (відео 8).

Із важкими боями і під загрозою оточення наші війська 10 січня були змушені залишити житлові квартали Соледара – про це повідомив журналіст Бутусов. Те, що вони спостерігали організований відхід ЗСУ з Соледара, раніше писали журналісти CNN. Зараз бої ведуться на околиці міста (відео 9).

Крім того, напередодні росіяни обстріляли Херсон (відео 10).



Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.