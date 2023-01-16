На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что в Днепре 14 января, по предварительной информации, россияне применили ракету Х-22, как и летом в Кременчуге. У ВСУ пока нет возможности сбивать такие ракеты. Информационное пространство возмутили предположения Арестовича, что ракету якобы сбили силы украинского ПВО. Но эта информация не соответствует действительности и была неоднократно опровергнута нашими военными. К тому же, на месте попадания зафиксировали один взрыв, а не два – «сбитие» и «падение».

Погибшими от попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре числятся сегодня 35 человек (фото 1 – Евгений Малолетка). Судьба 35 – неизвестна. Среди погибших 15-летняя Мария Лебедь.

Последней живой из-под развалин дома достали женщину в 11:30 (фото 3). У спасателей заняло более 10 часов достать женщину из каменной ловушки – ее голос был услышан ночью во время «минуты тишины». Что произошло с е егодовалым ребенком и мужем, пока неизвестно (фото 4)

Украинцы продолжают искать родственников и друзей, связь с которыми исчезла после попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре (фото 5). Между тем жители города демонстрируют невероятную солидарность и поддержку пострадавшим (видео 6), а россияне «празднуют» (видео 7).

Со связанными руками и угрозами – россияне показательно «депортируют» из оккупированного Запорожья его проукраинских жителей (видео 8).

С тяжелыми боями и под угрозой оцепления наши войска 10 января были вынуждены покинуть жилые кварталы Соледара – об этом сообщил журналист Бутусов. То, что они наблюдали организованный уход ВСУ из Соледара, ранее писали журналисты CNN. В настоящее время бои ведутся на окраине города (видео 9).

Кроме того, накануне россияне обстреляли Херсон (видео 10).



Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.