На своїй сторінці в Instagram зірка емоційно відреагувала на трагедію в Дніпрі, де 14 січня російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Вже підтверджено загибель 35 мешканців, ще 75 - поранені. Доля ще 35 мешканців будинку невідома, пошук людей під завалами триває.

"Болить. Від цього болю аж голова паморочиться… перетравлюю… В першу чергу я хочу принести свої найглибші співчуття рідним всіх загиблих. Неможливо знайти слова втіхи, тож просто знайте, що мені болить разом з вами. Я хочу віддавати свої ресурси українцям, як можу: добрим словом, підтримкою, донейтом, ділом, обіймами. І зовсім не маю бажання витрачати хоч краплю емоцій на тих, хто для мене й так вже давно мертвий - рабів путіна і всю їх криву країну. Той, хто не хоче чути, не почує ніколи, це стало ясно ще від 24го лютого", — пише Ганна Кошмал.

Зірка "Сватів" також звернулася до українців із важливим закликом.

"Рідні мої, не дозволяйте пити з себе соки цим вампірам. Лишайтесь сильними. Зосереджуємось на дійсно важливих речах - допомозі та підтримці одне одного. Обіймаю", — наголосила акторка.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф.

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" Кошмал поділилася рецептом щастя для українців.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал пояснила, заради кого знімалася з путіністом Добронравовим.