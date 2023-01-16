На своей странице в Instagram звезда эмоционально отреагировала на трагедию в Днепре, где 14 января российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. Уже подтверждена гибель 35 жителей, еще 75 ранены. Судьба еще 35 жильцов неизвестна, поиск людей под завалами продолжается.

"Болит. От этой боли голова кружится... перевариваю... В первую очередь я хочу принести свои глубокие соболезнования родным всех погибших. Невозможно найти слова утешения, поэтому просто знайте, что мне болит вместе с вами. Я хочу отдавать свои ресурсы украинцам, как могу: добрым словом, поддержкой, донейтом, делом, объятиями. И совсем не желаю тратить хоть каплю эмоций на тех, кто для меня и так уже давно мертв - рабов путина и всю их кривую страну. Тот, кто не хочет слышать, не услышит никогда, это стало ясно еще с 24 февраля", — пишет Анна Кошмал.

Звезда "Сватов" также обратилась к украинцам с важным призывом.

"Родные мои, не позволяйте пить из себя соки этим вампирам. Оставайтесь сильными. Сосредотачиваемся на действительно важных вещах - помощи и поддержке друг друга. Обнимаю", - подчеркнула актриса.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.