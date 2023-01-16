Знаменита українська виконавиця і цього разу вирішила порадувати фанатів цікавим чином. Зірка вважала за краще зробити кілька природних фото без вдавання.

Артистка виглядала без фотошопу та косметики досить привабливо та свіжо. Саме це сподобалося фанатам Кароль, які зауважили, що зірка не боїться бути справжньою.

Втім, знайшлися і критики, які засудили помітно схудлу фігуру артистки:

«Дякую за таке фото, душа відкрита, втомилася, як у всіх. Ви прекрасна.❤️

Тіночко, дякуємо Вам за відданість Україні! Ваша Праця за Перемогу, підняття Духа та єднання всіх Українців - Подвиг! Дякую Вам, Тіночку!

Ух, страшно глянути! Ви надто схудли, негарно; That's a real natural beauty!!; Така дівчинка така, така така...❤️; Тіночка, дівчинко, ми тебе любимо!

Все на нервах, бо вона патріот України; Боже яка страшна».

Кароль нещодавно взяла участь у кількох фотосесіях, дала інтерв'ю та розповіла про роботу свого благодійного фонду. Артистка продовжує жити закордоном, зрідка приїжджаючи додому до Києва.

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