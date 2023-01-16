Знаменитая украинская исполнительница и в этот раз решила порадовать фанатов интересным образом. Звезда предпочла сделать несколько природных фото без притворства.
Артистка выглядела без фотошопа и косметики довольно привлекательно и свежо. Именно это понравилось фанатам Кароль, которые подметили, что звезда не боится быть настоящей.
Впрочем, нашлись и критики, которые засудили заметно похудевшую фигуру артистки:
«Спасибо за такое фото, душа открыта, устала, как у всех. Вы прекрасна.❤️
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Обзывалась и бегала за украинкой: стало известно об "отвратительном" поведении россиянки на Мисс Вселенная
Пьяный полицейский устроил беспредел в гостиннице: "Сделал 5 выстрелов и..."
21-летняя внучка Софии Ротару показала, чем покорила жениха-миллионера: кадры из Италии
Представительница Украины на "Мисс Вселенная" попала под критику: "Красивая девушка, но…"
Тиночка, благодарим Вас за преданность Украине! Ваш Труд за Победу, поднятие Духа и единение всех Украинцев - Подвиг! Благодарю Вас, Тиночка!
Ух, страшно глянуть! Вы слишком похудели, некрасиво; That’s a real natural beauty!!; Такая девочка такая, такая такая...❤️; Тиночка, девочка, мы тебя любим!!!
Все на нервах потому что она патриот Украины; Боже какая страшная».
Кароль недавно приняла участие в нескольких фотосессиях, дала интервью и рассказала о работе своего благотворительного фонда. Артистка продолжает жить заграницей, изредка приезжая домой в Киев.
Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Витвицкая показала подросшего щенка, который оконфузился в прямом эфире.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss довела до слез, исполнив свой хит в новогоднюю ночь.