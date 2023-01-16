Знаменитая украинская исполнительница и в этот раз решила порадовать фанатов интересным образом. Звезда предпочла сделать несколько природных фото без притворства.

Артистка выглядела без фотошопа и косметики довольно привлекательно и свежо. Именно это понравилось фанатам Кароль, которые подметили, что звезда не боится быть настоящей.

Впрочем, нашлись и критики, которые засудили заметно похудевшую фигуру артистки:

«Спасибо за такое фото, душа открыта, устала, как у всех. Вы прекрасна.❤️

Тиночка, благодарим Вас за преданность Украине! Ваш Труд за Победу, поднятие Духа и единение всех Украинцев - Подвиг! Благодарю Вас, Тиночка!

Ух, страшно глянуть! Вы слишком похудели, некрасиво; That’s a real natural beauty!!; Такая девочка такая, такая такая...❤️; Тиночка, девочка, мы тебя любим!!!

Все на нервах потому что она патриот Украины; Боже какая страшная».

Кароль недавно приняла участие в нескольких фотосессиях, дала интервью и рассказала о работе своего благотворительного фонда. Артистка продолжает жить заграницей, изредка приезжая домой в Киев.

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