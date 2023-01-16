Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав відео з "Холостяком" Топольським та його обраницею, щоб відволікти українців від новин про трагедію у Дніпрі.

Так, у короткому ролику, який показав Григорій, можна побачити, як головний герой "Холостяка" Алекс Топольський ніжно цілується зі своєю обраницею Катею. Все це відбувається в романтичній обстановці, а самі герої дуже ошатні та щасливі.

У підписі до публікації Решетник написав: "Пропоную вам трошки відволіктись від подій навколо та поринути у світ романтики. Цієї п‘ятниці відбувся фінал «Холостяка» - найромантичнішого та найкрасивішого шоу країни, і вже традиційно найпопулярнішого. Алекс обрав Катю. Хочу, аби ви поділилися своїми враженнями від фіналу, сезону, учасників… Напишіть в коментарях - дуже цікаво. P.s. придивіться уважно - руки Алекса не в кишенях, бо це любов".

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