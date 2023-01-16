Знаменитий кухар показав у кількох сторо короткий рецепт для всієї родини, варіант легкого та швидкого сніданку може прийтись багатьом до смаку. Раніше Клопотенко вже вирізнявся цікавими рецептами у мережі, цього разу не був винятком.

«Швидкий та смачний тост за кілька кроків! Нам знадобляться: тости 2-3 шт, яйця 2 шт, сир горіховий шматочок, вершкове масло 20г.

Тільки не кажіть, що я один такий без кришки на сковорідку. Тостовий хліб необхідно підсмажити на сухій сковороді. Сир нарізати на скибочки і покласти на тост. Обсмажити яєчню у вершковому маслі. Викласти на тост.

Якщо коротко – це український бутерброд, все максимально швидко та просто. Заварюєте чай і смакуєте із задоволенням! - пише Клопотенко.

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"Дякую батькам, що навчили мене любити Україну. Не здаватися, коли важко. І навчили мене, що чим більше боляче, тим більше потрібно допомагати один одному. Бо це про кохання. Цим", - написав Євген.

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